Carrozzeria Bonino, grazie agli Alpini di Giussano FOTO

Da una chiacchierata nata tra colleghi a giugno 2024 è nata una bella storia da raccontare. La storica carrozzeria biellese ha ospitato un nutrito gruppo di Alpini della sezione di Giussano. Persone estremamente disponibili e con alle spalle tanta esperienza nel fare gruppo e nel far del bene al prossimo. Le ore in loro compagnia sono volate anche troppo in fretta tra canti e momenti toccanti nel sentire i loro racconti. Hanno elogiato il Biellese e il caloroso trattamento riservato dai nostri concittadini e si sono congedati lasciando un clima di benessere che ci fa ben sperare sulla presenza intorno a noi di persone con sani principi morali. Tutto lo staff carrozzeria Bonino ringrazia per questa splendida esperienza