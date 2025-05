Adunata Alpini a Biella, il giorno dopo

Questo post va al Gruppo Alpini Sordevolo ed a Sordevolo tutta.

Ci hanno coccolati, accuditi, serviti, gestiti, viziati, fatti sentire come l'ospite speciale della festa.

Sempre e ripetiamo SEMPRE presenti hanno sincronizzato una organizzazione perfetta in cui tutta la comunità, e forse anche i folletti del bosco, hanno dato il loro contributo. Non li vedevi mai, se non per qualche velocissimo istante, ed era comunque tutto sempre perfetto, dalla cena, alla gestione delle numerosissime strutture, alle navette che hanno percorso la strada innumerevoli volte.

Ci siamo sentiti VOLUTI BENE da una comunità che SI VUOLE BENE.

Il nostro grazie speciale a Davide, bellissima persona che con il Cuore ci è stato di riferimento assoluto.

A tutti quanti loro stendiamo il nostro MANDI alpino e l'augurio per le cose più belle.

Con o senza Cappello torneremo a trovarvi e per qualsiasi cosa non abbiate paura a bussare alla nostra Baita.

ARRIVEDERCI