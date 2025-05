Ginnastica artistica, Letizia Nicosia campionessa nazionale FOTO

Si è svolta domenica 11 maggio la gara nazionale di ginnastica artistica US Acli a Torino presso la palestra CH4 Sporting Club, dove la Ginnastica Sprint di Cavaglià ha portato a casa ancora ottimi risultati. 1° posto e titolo di campionessa nazionale per Letizia Nicosia nella seconda categoria allieve, 6° posto per Noemi Frezzato nella prima categoria baby, 9° posto per Chanel Osorio nella prima categoria bambine. Un applauso anche alle altre allieve per aver disputato un ottima gara: Agata Comollo, Aurora Gianelli, Enya Mantica.

Le atlete che hanno partecipato in collaborazione con la US Acli Nebris di Cigliano, 2° posto per Camilla Pozzo, 4° Camilla Pepa e 6° Gaia Peron per nella prima categoria allieve, ringraziamo anche Frida e Nicole Selva, Gaia Peron, Julia Reale e Angelica Rondoletto per l'impegno e la determinazione tenuti n campo gara.

Premiate anche le due società guidate dall'allenatrice Hortensia D., Ginnastica Sprint Cavaglià e US Acli Nebris Cigliano, per merito sportivo.