Il Menabrea Botalla Museum rivoluziona l’esperienza dei visitatori con l’audioguida multilingue di amuseapp

MeBo (Menabrea Botalla Museum) ha recentemente potenziato la propria offerta culturale grazie alla collaborazione con amuseapp, una piattaforma digitale-culturale innovativa che permette di arricchire l’esperienza del visitatore attraverso audioguide e contenuti interattivi coinvolgenti e multilingua.

Inaugurato nel 2019, il MeBo – Menabrea Botalla Museum di Biella celebra le eccellenze storiche del territorio, unendo due simboli della produzione locale: il Birrificio Menabrea, attivo dal 1846, e il Caseificio Botalla, fondato nel 1947. Questo museo unico nel suo genere rappresenta un raro esempio di collaborazione industriale trasformata in progetto culturale, con l’ambizioso obiettivo di valorizzare il patrimonio produttivo e identitario del Biellese.

Il MeBo Museum si sviluppa su due aree tematiche distinte ma complementari. La sezione dedicata al Birrificio Menabrea offre un affascinante viaggio attraverso oltre 175 anni di storia della birra italiana. Tra macchinari d'epoca, bottiglie storiche e materiali d'archivio, i visitatori possono scoprire il contesto tecnico e culturale di una delle più longeve aziende birrarie italiane ancora in attività. Parallelamente, la sezione Botalla Formaggi si immerge nel mondo lattiero-caseario con un approccio divulgativo ed esperienziale. Qui, curiosità sulla lavorazione del latte, strumenti originali e ambientazioni evocative offrono uno spaccato dell’arte casearia.

Per chi desidera un'esperienza più coinvolgente, il museo propone la MeBo Experience: un percorso sensoriale guidato che abbina la scoperta delle birre artigianali Menabrea e dei formaggi Botalla. Al termine della visita, i partecipanti potranno apprezzare la raffinatezza di un abbinamento esclusivo tra birra e formaggi, esplorando i profumi, gli aromi e le consistenze che raccontano la tradizione gastronomica del Piemonte.

Innovazione digitale per una visita ancora più coinvolgente

Grazie alla collaborazione con amuseapp, il MeBo Museum offre ai suoi visitatori una piattaforma multilingue che include audioguide in cinque lingue (italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo) fruibili da web app o app in base alle preferenze del visitatore. Gli utenti possono scegliere tra tre percorsi tematici: un itinerario introduttivo, un itinerario dedicato al Birrificio Menabrea e uno interamente focalizzato su Botalla. Questa innovativa proposta arricchisce l'esperienza, rendendo il museo accessibile a un pubblico internazionale. Il MeBo Museum si inserisce nel panorama museale italiano come un esempio di museo d’impresa a vocazione esperienziale, capace di raccontare il saper fare locale con un linguaggio accessibile e contemporaneo. È un ponte tra la tradizione e l’innovazione, tra cultura materiale e storytelling, situato nel cuore del Piemonte.

Per ulteriori informazioni: www.mebomuseum.it www.amuseapp.it