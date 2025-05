Ladri a Gaglianico, da un bar portano via il registratore di cassa (foto di repertorio)

Furto in un bar di Gaglianico. È successo questa notte: stando alle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero forzato una porta e portato via un registratore di cassa, con all'interno circa 100 euro in contatti. A dare l'allarme il titolare dell'attività. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.