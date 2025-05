Il Comune di Bovolone dona a Biella la Pietra di Memoria per l'area monumentale Nuraghe Chervu

In occasione della 96ª Adunata nazionale degli Alpini, il Comune di Bovolone (Verona) ha consegnato la propria "Pietra della Memoria" destinata al lastricato commemorativo dell'area monumentale "Nuraghe Chervu" di Biella. Il manufatto si aggiunge alle centinaia di pietre provenienti da ogni angolo d'Italia, creando un mosaico nazionale del ricordo dedicato ai caduti della Grande Guerra.

"Come Amministrazione abbiamo particolarmente a cuore la storia di chi ha sacrificato la propria vita per donarci un'Italia libera e democratica", ha dichiarato il sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani. "Con questa pietra desideriamo, insieme alla sezione del Gruppo Alpini locale, onorare tutti coloro che hanno combattuto e perso la vita durante la Prima Guerra Mondiale, esprimendo gratitudine eterna per il loro coraggio e amor di Patria dimostrato sui campi di battaglia".

L'iniziativa si inserisce nel progetto nazionale "Pietre di Memoria", avviato nel 2018 in concomitanza con il centenario della conclusione del primo conflitto mondiale. Il progetto, riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tra le manifestazioni d'interesse nazionale, gode del sostegno della Città di Biella e della Prefettura locale.

La visione del progetto è ambiziosa: realizzare un imponente lastricato commemorativo formato da pietre provenienti da tutti i comuni italiani che registrarono caduti durante la Grande Guerra. Ogni elemento lapideo, inciso con il nome del comune d'origine e il numero dei suoi caduti, rappresenta un tassello fondamentale della memoria collettiva nazionale.

Il significato simbolico dell'opera va oltre il semplice ricordo, trasformandosi in un monito permanente per le nuove generazioni e in un luogo di riflessione sull'importanza della pace e della coesione nazionale, valori conquistati attraverso il sacrificio di migliaia di giovani italiani.