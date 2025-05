Gli alunni della Pietro Micca in visita al Gruppo AIB: una lezione di coraggio, volontariato e gratitudine FOTO

Una giornata speciale per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria "Pietro Micca" di Biella, che nei giorni scorsi hanno visitato la sede del Gruppo Antincendio Boschivo (AIB), vivendo un’esperienza educativa e coinvolgente all’insegna del volontariato e della tutela del territorio.

Accolti dai volontari AIB, i bambini hanno assistito a una lezione sul ruolo fondamentale che il gruppo svolge nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi. Con entusiasmo e curiosità, gli alunni hanno potuto osservare da vicino le attrezzature in dotazione e, sotto la supervisione dei volontari, cimentarsi anche in alcune simulazioni di spegnimento, comprendendo l’importanza del lavoro di squadra, della tempestività e del rispetto per l’ambiente.

La giornata si è rivelata l'occasione per un sincero momento di ringraziamento: bambini e insegnanti hanno voluto esprimere la loro riconoscenza al Gruppo AIB per l’impegno dimostrato nell’assistere gli Alpini durante il loro recente raduno a Biella, sottolineando il valore di una cittadinanza attiva e solidale.

Un’esperienza che ha lasciato il segno nei giovani partecipanti, che hanno potuto toccare con mano cosa significa essere volontari e quanto sia importante prendersi cura del proprio territorio. La scuola Pietro Micca ringrazia il Gruppo AIB per l'accoglienza, la disponibilità e il prezioso esempio dato ai cittadini di domani.