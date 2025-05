Lauretana è acqua ufficiale del Giro d’Italia anche nel 2025

L’edizione 2025 del Giro d’Italia, in programma dal 9 maggio al 1º giugno, rivedrà Lauretana nelle vesti di acqua ufficiale.

L’azienda di Graglia consolida così una partnership importante che celebra i valori dello sport e del benessere, dopo aver già accompagnato i ciclisti nelle prime Grandi Classiche della stagione come la Strade Bianche, la Milano-Torino, la Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo.

Per l’azienda di Graglia, il Giro rappresenta anche quest’anno un’importante opportunità di far conoscere le caratteristiche uniche dell’acqua a tutti gli appassionati. La 19ª tappa, prevista per il 30 maggio, partirà da Biella, capoluogo della provincia in cui è radicata l’azienda.

A questo proposito, il CEO Antonio Pola dichiara: “Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con RCS per il Giro d’Italia 2025, un evento che incarna la passione e la tradizione del ciclismo italiano. La partenza della 19ª tappa da Biella rappresenta un momento di grande significato per la nostra azienda, profondamente radicata in questo territorio. È un’opportunità unica per valorizzare le eccellenze locali e promuovere a livello nazionale, attraverso lo sport, i valori di purezza e leggerezza che da sempre accompagnano la nostra acqua.”

Lauretana, nota per essere l’acqua più leggera d’Europa grazie al residuo fisso di soli 14 mg/l, rappresenta l’alleata ideale per gli sportivi e per tutti coloro che desiderano uno stile di vita equilibrato.