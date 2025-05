UPBeduca firma il manifesto europeo contro l’ageismo

Nei giorni scorsi il presidente di UPBeduca Paolo Monfermoso ha firmato il Manifesto Europeo contro l’ageismo, promosso dalla Fondazione Longevitas di Roma, con cui è stata attivata una proficua collaborazione nell’ambito della progettualità in itinere sull’invecchiamento attivo nel nostro territorio.

“Molto importante è per noi la collaborazione con la Fondazione Longevitas - afferma il presidente Monfermoso - nell’ambito del progetto che UPbeduca sta portando avanti nell’ambito dell’’invecchiamento attivo con vari partner nel territorio. Stiamo ragionando anche su un protocollo d’intesa per definire linee e strategie comuni”.

La Fondazione Longevitas , nata nel 2023 e presieduta dalla dott.ssa Eleonora Selvi, ha come mission la longevità positiva e l’inclusione sociale nella società longeva. La Fondazione, con sede a Roma e Milano, lavora per abbattere le barriere sociali e culturali legate all’età, per favorire l’abbraccio intergenerazionale e per costruire equità e stabilità a lungo termine.