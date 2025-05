Oropa, 1200 pernottamenti e migliaia di presenze nei giorni dell'Adunata: Alpini perfino dagli USA

Dopo il centro di Biella, Oropa è stata la seconda meta più visitata nei giorni della 96° Adunata Nazionale degli Alpini. La conferma arriva dai dati registrati dal Santuario: dall'8 all'11 maggio le presenze giornaliere sono state nell'ordine di qualche migliaia al giorno, di cui alcune centinaia impegnate nelle visite guidate in programma quotidianamente.

Ma la sensazione generale è che i numeri siano maggiori: sicuramente una media di 10mila passaggi nei tre giorni della storica manifestazione. Tanti erano interessati a scoprire e conoscere la storia di Oropa e delle sue bellezze come l'esperienza di salire sulla Cupola, scoprire i tesori del suo museo e soffermarsi nelle gallerie degli ex voto. Non solo: nello stesso periodo, il Santuario di Oropa ha registrato ben 1200 pernottamenti.

A riprova di come questo luogo sia stato un punto d'arrivo per molte penne nere provenienti da ogni angolo d'Italia. Perfino dall'estero, con presenze da Francia, Svizzera, Australia, Canada e Germania e perfino dalla metropoli di New York. “Non ho mai visto un luogo simile – riportano alcuni – Un luogo di profonda spiritualità immerso nei monti: per l'occasione, abbiamo chiesto l'intercessione della Madonna Nera affinchè vegliasse da lassù su tutti noi”.

Anche qui, i cori alpini hanno fatto la differenza, in concerto nella Basilica Antica e negli angoli del Santuario, dove gli Alpini hanno intonato, in maniera spontanea, sacri canti (come “Signore delle cime”). Tra i gruppi italiani giunti alle porte del Santuario si segnalano sicuramente le realtà di Vicenza, Verona, Bergamo, Brescia, Udine, Belluno, Padova e Treviso. Per molti di loro è stata la prima volta in assoluto: “Mi ha colpito la maestosità dei monumenti e la quiete della natura che ci circonda – spiegano – Torneremo sicuramente in questi luoghi”.