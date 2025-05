Adunata a Biella, tutti i numeri dei trasporti. Maiolatesi: “Il sistema ha funzionato”

“Ci è voluta qualche ora di riflessione, dopo la fine della sfilata e dei festeggiamenti, per realizzare davvero la portata straordinaria di quanto abbiamo vissuto. E’ stato un evento memorabile, riuscito in modo perfetto, che ci ha lasciati pieni di emozione e gratitudine. E’ quindi doveroso fermarsi e ringraziare chi ha reso possibile tutto questo.”

Con queste parole, l’assessore delegato all’Adunata ed ai Trasporti della Città di Biella Edoardo Maiolatesi commenta la conclusione della 96° Adunata Nazionale degli Alpini appena ospitata in città. Un evento imponente, storico, che ha richiesto uno sforzo corale, in particolare sul fronte dei trasporti, da sempre uno degli aspetti più delicati in eventi di tale portata, anche in altre adunate in territori più grandi. Il trasporto ferroviario ha registrato numeri mai visti prima per Biella: nei tre giorni di adunata sono transitati 169 treni con oltre 30.000 partecipanti che hanno usufruito del servizio ferroviario.

Trenitalia e RFI hanno, inoltre, messo in campo più di 100 operatori con turni straordinari per garantire assistenza nelle stazioni, in quello che è possibile definire un risultato senza precedenti per il territorio. Anche il presidio delle forze dell’ordine ha permesso confort e sicurezza per i viaggiatori in un luogo tipicamente sensibile. Il trasporto su gomma, gestito da ATAP, ha funzionato, una prima stima indicativa parla di oltre 70.000 passeggeri nei tre giorni di evento su bus e navette messe a disposizione.

Grazie anche all’aggiunta tempestiva di alcune corse last minute nei momenti di maggiore afflusso, i visitatori hanno potuto spostarsi da e per Biella in modo ordinato. Straordinario anche il dato relativo alla funicolare del Piazzo, il nostro borgo storico, che durante l’orario di esercizio ha viaggiato ininterrottamente, grazie anche al presidio della ditta Dama, trasportando oltre 20.000 persone per circa un migliaio di corse: un numero che normalmente si raggiunge in quattro mesi. “Il sistema dei trasporti ha funzionato regolarmente e senza particolari criticita’ - sottolinea l’assessore. Questo è sicuramente un motivo di orgoglio per il nostro territorio che da sempre è penalizzato sui collegamenti”.

Un’altra nota di merito va all’organizzazione del traffico urbano e alla gestione della viabilità. Grazie al prezioso lavoro della Polizia Municipale in sinergia con gli enti preposti, è stato predisposto un piano di circolazione preciso e curato, la Città ha potuto accogliere anche un numero impressionante di circa 700 bus turistici nella giornata di domenica. Fondamentale anche l’operato di Seab, che con grande efficacia - dal Presidente Bodo al CDA fino a tutti gli operatori - ha gestito la pulizia ed il decoro urbano durante e appena finito l’evento, intervenendo prontamente sulle strade, piazze ed aiuole.

“Un grande plauso va anche al senso civico degli amici Alpini - aggiunge l’assessore Maiolatesi - che si sono dimostrati estremamente rispettosi della nostra Città, confermando ancora una volta quei valori che li contraddistinguono”. Un ringraziamento sentito va a tutte le forze dell’ordine, che con dedizione e presenze costante, giorno e notte, hanno garantito sicurezza e serenità a tutti i partecipanti, contribuendo a creare un clima di festa e accoglienza per le migliaia di visitatori di ogni età.

“Il mio grazie più grande, oltre agli alpini, va ai Biellesi: per l’entusiasmo, la partecipazione, l’accoglienza calorosa con cui hanno saputo rispondere a questo evento trasformandolo in un vera festa collettiva. Biella ha ospitato oltre 350.000 presenze totali, di cui 90.000 Alpini che hanno sfilato la domenica. Mai, nella nostra storia, avevamo visto un afflusso simile, e mai era stato accolto con cosi’ tanto amore. L’emozione della conclusione dell’adunata con la sfilata della sezione di Biella è difficile da descrivere, un vero tripudio delle decine di migliaia che hanno assistito, intonando cori di ringraziamenti. E’ stato un privilegio ed un onore essere assieme agli Alpini di Biella con la quale abbiamo lavorato intensamente per mesi e sentire tutto il calore della nostra gente. Un senso di appartenenza che ha reso orgoglioso tutto il territorio”.

Questa Adunata ha dimostrato che Biella ed il Biellese sono pronti ad accogliere eventi di rilievo nazionale ed internazionale, grazie ad un territorio ricco di bellezze storiche, artistiche e naturali, ma anche capace di offrire un’esperienza ricettiva importante. “Tutto questo - conclude l’Assessore - è una vittoria di tutto il territorio che ha saputo fare squadra e ci ha creduto fino in fondo. Anche la sinergia tra enti pubblici e privati è stata molto importante. Ci tengo a ringraziare il Sindaco Marzio Olivero per la fiducia che ha riposto in me e la collega Sara Gentile a seguire l’organizzazione della manifestazione per il Comune di Biella. Ed anche tutta la Giunta ed il consiglio comunale per avere remato tutti nella stessa direzione.”

“Ci tengo a chiudere con un il pensiero più importante, GRAZIE ALPINI: al Presidente ANA Biella Marco Fulcheri che ha fortemente voluto e creduto a tutto questo, al Presidente Nazionale Sebastiano Favero, ai tantissimi volontari che hanno lavorato con impegno, passione e spirito di servizio per regalare a tutti noi tre giorni che resteranno nel cuore. In particolare a tutti gli Alpini presenti per averci trasmesso quei valori che li contraddistinguono: senso di appartenenza, amicizia, solidarietà e spirito di servizio.” Non dimenticheremo facilmente la 96° Adunata Nazionale degli Alpini, veri “portatori di speranza”.