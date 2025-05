Biella in festa, il trionfo dell'Adunata degli Alpini e il successo di Mosca 1916

L’Adunata degli Alpini 2025 a Biella è stata un evento memorabile. Un’ondata di entusiasmo, tradizione e spirito di corpo ha travolto la città, che per giorni si è trasformata in un grande abbraccio tricolore.

Migliaia di penne nere, famiglie e visitatori hanno riempito le strade, dando vita a un weekend di emozione, memoria e convivialità accolti dai biellesi che si sono rivelati molto meno freddi di come li si vuole a volte descrivere. In questo contesto unico, anche il Villaggio Alpino allestito in piazza Martiri della Libertà è stato uno dei cuori pulsanti della manifestazione e tra le realtà protagoniste anche Mosca1916 ha conquistato i palati e il cuore del pubblico.

Mosca1916: sapori autentici e spirito alpino

Storica macelleria e gastronomia biellese, Mosca1916 ha portato tutta la sua esperienza, qualità e passione per la tradizione culinaria del territorio. Con la sua capannina sempre affollata e il negozio rimasto aperto da mattina fino a tarda notte, ha saputo offrire piatti tipici che hanno raccontato il gusto autentico delle nostre montagne, diventando punto di riferimento per chi cercava un’esperienza gastronomica vera, genuina e di qualità. Polenta concia, agnolotti al sugo d’arrosto, panissa sono stati piatti apprezzatissimi dal pubblico. All’esterno la tartare di Fassone Piemontese ha conquistato tutti ed è stata servita in una versione nuova per Biella e per il concetto comune di carne cruda.

Racconta Alberto Mosca – alla guida della storica macelleria – “cercavamo un piatto che celebrasse la carne piemontese e che non fosse la griglia, perchè non è una nostra tradizione; ci siamo quindi spostati verso la tartare, la carne cruda considerata l’oro rosso piemontese e l’abbiamo resa street aggiungendo una generosa porzione di patatine fritte, come si fa nei bistrot a Parigi o ad Annecy”. Inutile dire che la scelta è stata un vero successo!

Oltre la ristorazione: un simbolo di appartenenza

Il successo di Mosca1916 non è stato solo culinario, ma anche simbolico. La sua presenza nel Villaggio Alpino ha rappresentato un ponte tra passato e presente, tra la cultura alpina e l’identità del territorio. Un’azienda storica che, con la stessa dedizione di sempre, ha saputo accogliere gli Alpini e i visitatori con calore, qualità e ospitalità.

Una città che ha saputo fare squadra e la partnership con Tenute Sella

Il successo dell’Adunata a Biella è stato possibile grazie all’impegno di tutta la comunità: istituzioni, volontari, commercianti e cittadini hanno collaborato con uno spirito di squadra straordinario. Realtà come Mosca1916 hanno dimostrato quanto il tessuto locale sia capace di valorizzare eventi di portata nazionale con orgoglio e professionalità. Anche tra le aziende si è consolidata la collaborazione come nel caso di Mosca1916 e Tenute Sella, due realtà del campo enogastronomico biellese che da tempo hanno stretto una partnership di successo. Il progetto di Pionieri – vino dell’adunata di Sella – è stata una grande vittoria.

Biella ringrazia. Gli Alpini ringraziano. E anche i buongustai, sicuramente, non vedono l’ora di tornare.