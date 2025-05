Al Golf Club Cavaglià sono protagonisti lo sport e la solidarietà FOTO

Sport e beneficenza sabato al Gc Cavaglià con il ritorno dell’evento Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus (18 buche Stableford 3 categorie). Oltre settanta i partecipanti che con il club hanno contribuito a raccogliere fondi per la onlus novarese che organizza e sostiene progetti a favore dei giovani impegnati nell’età scolare.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Schellino Cavaglià punti 34, 1° Netto Dario Zaccari Continental Verbania 35, 2° Netto Paolo Protti Cavaglià 35, 3° Netto Paolo Raccagni Settimo 34. 2a categoria: 1° Netto Loris Libero Settimo 40, 2° Netto Marco Bondenari Kavallotta 40, 3° Netto Sergio Palisciano Settimo 37. 3a categoria: 1° Netto Davide Francesco Caccianotti Cavaglià 40, 2° Netto Giuseppe Ferrara Robinie 39, 3° Netto Angelo Tresoldi Robinie 38. Nearest femmnile buca 6 (Ricette Montanini) Maria Jose Delfino m. 2,70. Nearest maschile buca 6 (Ricette Montanini) Fabrizio Ronchetta m. 2,85. Nearest femmnile buca 9 (Truth) Enrica Aprile m. 2,10. Nearest maschile buca 9 (Truth) Mario Protto m. 2,19.

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato il Torneo di Louisiane by LiguriaHomes Casamare – Mastikol (18 buche a coppie Stableford) organizzato in collaborazione con Golf Sì. La manifestazione, che si concluderà con la finale nazionale prevista al Golf Sanremo, ha visto al via cento partecipanti.Nel lordo successo di Massimo Stesina/Francisco De Sousa con 41 punti. Nel netto vittoria di Piero Ceresa/Stefano Griggio con 44, seguiti al 2° netto da Giorgio Sandrone/Antonio Sandrone con 44 e al 3° netto da Pietro Franzosi/Giuseppina Pantaleone con 43. Primo Senior Marco Gavioli/Emanuele Vivalda con 43. Prima coppia mista Giuseppe Gaeta/Silvia Malinverni con 41. Nearest buca 9 femminile Laura Tibaldi m. 3,35. Nearest buca 9 maschile Andrea Pistone m. 0,91. Nearest buca 15 femminile Enrica Aprile m. 6,05. Nearest buca 15 maschile Gianni Massaglia m. 2,61.

Programma molto ricco anche questa settimana al Golf Club Cavaglià. Si inizierà giovedì con la prova del circuito The Midweek Challenge by Bluvacanze (18 buche, Stableford 3 categorie), con gadget per tutti i partecipanti (tris di palline Callaway) e premi ad estrazione. Sabato spazio alla solidarietà con il ritorno del Torneo Inner Wheel Santhià e Crescentino (Louisiana a coppie, 18 buche Stableford), evento benefico giunto alla sedicesima edizione. La gara avrà come ospite d’onore Benedetta Franco attaccante del Bellinzago (Serie C femminile) ed il ricavato verrà devoluto all’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma infantile. Previsto pacco gara per tutti i partecipanti e una degustazione gratuita alla sosta buvette di metà gara.

Sarà possibile partecipare (previa prenotazione al ristorante) alla cena di chiusura della giornata (ore 20 circa). Domenica si giocherà la gara GLP Solution (18 buche Stableford, 3 categorie), previsti nearest maschile e femminile e premi ad estrazione tra tutti i partecipanti. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.