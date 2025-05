Enduro, Elisa Givonetti conquista due secondi posti a Massa Marittima FOTO

Si è corsa lo scorso fine settimana, nei giorni 9, 10 e 11 maggio, la terza prova del Campionato Italiano Enduro. Dopo Salerno e Lucca, il tricolore ha fatto tappa in Toscana, con la storica località maremmana di Massa Marittima a fare da cornice a una gara rivelatasi tra le più dure della stagione.

A complicare le cose, oltre a un percorso tecnico e selettivo, ci ha pensato anche il prologo serale del venerdì, che ha dato il via a un weekend impegnativo fin dal primo minuto. Il sabato, in particolare, ha messo a dura prova piloti e mezzi, con numerosi ritiri registrati già nella prima giornata di gara.

Tra chi ha saputo resistere c’è Elisa Givonetti, che ancora una volta ha dimostrato carattere e determinazione. La pilota biellese ha portato a termine entrambe le giornate nei tempi imposti, resistendo a un tracciato severo e a una concorrenza agguerrita. Il risultato? Due preziosi secondi posti che valgono punti importanti in ottica campionato.

“Ormai so cosa aspettarmi da gare di questo livello – ha commentato Givonetti – ma non è mai facile. Ho stretto i denti e sono arrivata in fondo. Un grande grazie va alle persone che mi supportano ogni giorno e mi sono vicine, in pista e fuori.”

Il Campionato Italiano Enduro proseguirà nelle prossime settimane, con i piloti attesi da nuove sfide su terreni sempre più esigenti.