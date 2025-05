Miele da scoprire: degustazioni per una scelta consapevole

Assaporare i prodotti di qualità, per riconoscerne gusti, aromi e caratteristiche: è quello che propone da diversi anni Piemonte Miele con un ciclo di degustazioni di mieli piemontesi che si svolge in diverse località del territorio regionale.

Un’occasione di approfondimento e di convivialità che nasce per raccontare le fasi fondamentali della produzione del miele, dalla cura degli alveari alla raccolta, fino alle pratiche di confezionamento e commercializzazione. L’obiettivo è sempre quello di fornire al consumatore degli strumenti concreti per comprendere cosa rende un miele realmente di qualità e quali aspetti ne garantiscono la trasparenza e la sicurezza.

Più che una semplice degustazione

Per insegnare ai presenti come riconoscere un miele di qualità, le degustazioni proposte sono guidate da apicoltori ed esperti: in questo modo, i partecipanti possono approfondire il processo delle analisi, passo fondamentale per certificare la purezza del prodotto. Ma le analisi si rivelano essenziali anche per determinare l’origine botanica del miele e analizzarne le proprietà organolettiche, come l’aroma, il sapore e la consistenza.

Tra i mieli proposti in assaggio spiccano varietà pregiate come l’Acacia, il Castagno e il Tiglio, ma vi sono anche alcune varietà tendenzialmente meno conosciute dai consumatori. La degustazione si trasforma così in un vero e proprio momento formativo, capace di unire piacere e conoscenza. Un’opportunità preziosa per accompagnare i partecipanti in un acquisto consapevole e responsabile.

Davide Colombo, presidente della cooperativa Piemonte Miele, ha dichiarato: "Crediamo fortemente che un consumatore consapevole sia il primo alleato della qualità. Per questo organizziamo momenti di incontro dove apicoltori e produttori possano raccontare in prima persona il loro lavoro, il rispetto per le api e l’impegno nella filiera. Solo così è possibile creare un legame autentico tra chi produce e chi sceglie di acquistare con attenzione e responsabilità”.

Ultimo appuntamento da non perdere

L’iniziativa, promossa nell’ambito del bando OCM miele regionale, è riuscita nell’intento di valorizzare la qualità delle produzioni locali e promuovere una cultura alimentare più consapevole, attirando oltre 120 partecipanti. L’ultima data in programma è prevista per il 14 maggio 2025 alle 17.30 presso la Caffetteria Andiriveni, a Torino: un’occasione imperdibile per chi desidera conoscere ciò che si cela dietro la produzione di un vasetto di miele di qualità.

Per prenotare il proprio posto gratuitamente visitare la pagina dell’evento: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-degustazione-guidata-di-miele-piemontese-1358298189449