Truffa dei finti operatori del gas, la refurtiva è stata restituita a due anziani di Ivrea

I Carabinieri di Ivrea hanno recentemente restituito gioielli e oggetti preziosi a diverse vittime di truffe, rapine e furti in abitazione, prevalentemente anziani. Questi beni erano stati recuperati nell'ambito dell'operazione "MIDA", coordinata dalla Procura della Repubblica di Ivrea, che ha portato all'arresto di un 86enne torinese, soprannominato "il Dio dell'oro", e al deferimento di altri otto individui.

L'indagine ha smantellato un vasto sistema di ricettazione di oro rubato, al centro del quale l'anziano fungeva da punto di riferimento per l'acquisto e la rivendita di preziosi provenienti da furti e rapine. I militari hanno sequestrato complessivamente 566 grammi di oro, parte dei quali riconosciuti come bottino di una rapina avvenuta a Novara nell'aprile 2023 e di un furto in abitazione a Pavia nello stesso mese.

Tra gli episodi accertati, anche una truffa ai danni di un'anziana residente a Ivrea, messa in atto da soggetti che si erano finti operai del gas e appartenenti all'Arma dei Carabinieri, riuscendo a sottrarre diversi monili.