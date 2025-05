Incidente stradale in piena notte a Mottalciata. È successo intorno alle 2: stando al racconto del conducente, sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro proprio per evitare il contatto con un animale selvatico, apparso all'improvviso sulla strada.

All'arrivo dei Carabinieri, è stata ritrovata poco distante la carcassa di un cinghiale, subito recuperata dal personale preposto. Poco prima, a Verrone, un altro mezzo ha centrato in pieno un altro animale: indenne la donna al volante.