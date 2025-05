Candelo e il suo Ricetto di nuovo protagonisti sulla TV nazionale

Candelo torna sotto i riflettori della televisione nazionale: sabato 17 maggio, alle 12, su Rai 1, il borgo medievale sarà tra i protagonisti della puntata di “Linea Verde Discovery”, programma che racconta le eccellenze del nostro Paese.

Un'importante vetrina per Candelo e per l’intero Biellese, grazie a un racconto che valorizza il fascino unico del Ricetto, esempio unico di architettura medievale fortificata sempre più conosciuto e celebrato a livello nazionale, ma anche il paesaggio naturale della suggestiva Baraggia di Candelo.

“Un ringraziamento particolare a Simone Emma, Responsabile del Settore Cultura, per il lavoro di coordinamento con la produzione televisiva, e a Nadia Botalla Buscaglia, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Vercelli e VCO, che ha preso parte alle riprese – riportano dal Comune - Un grazie sentito anche al conduttore Federico Quaranta e a tutta la troupe, rimasti profondamente colpiti dalla bellezza del borgo, tanto che le porte sono aperte anche a possibili future ulteriori collaborazioni per prossimi progetti e future collaborazioni, confermando ancora una volta come il Ricetto sia una cornice ideale per produzioni cinetelevisive”.

Le parole del sindaco di Candelo Paolo Gelone: "Questa presenza di Candelo su Rai 1 è un'ulteriore straordinaria occasione di promozione: continuiamo a lavorare per far conoscere il nostro borgo e tutto il territorio, e la TV si conferma un veicolo formidabile per amplificare le nostre politiche di valorizzazione. Il Ricetto e la Baraggia sono esempi concreti di come il patrimonio locale possa trainare lo sviluppo del territorio. Le numerose riprese effettuate recentemente testimoniano il crescente interesse verso Candelo, contribuendo in modo concreto alla crescita e allo sviluppo turistico del nostro paese e del Biellese."

Candelo continua così il suo percorso di promozione culturale e turistica, portando il fascino del suo patrimonio su un palcoscenico sempre più ampio.