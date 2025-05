Biella e gli Alpini insieme per la salute: consegnati 25mila euro all’Associazione Amici dell’Ospedale FOTO

Sabato 10 maggio pomeriggio, presso la Biblioteca civica di Biella, si è tenuto l’incontro tra le autorità territoriali e i vertici dell’ANA, dell’Esercito e delle Truppe Alpine. Nell’ambito di tale evento l’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella ha ricevuto una donazione di 25mila euro. Il Dott. Leo Galligani ha ringraziato, affermando la piena condivisione dei valori che ANA promuove.

Nel corso degli interventi sono emersi i valori fondanti del corpo degli Alpini, come lo spirito di servizio, la solidarietà e l'attaccamento al territorio. Numerose le autorità intervenute, Isabella Rauti, Senatore e Sottosegretario al Ministero della Difesa, Elena Chiorino, Vicepresidente della Regione Piemonte, Emanuele Ramella Pralungo, Presidente della Provincia di Biella, On.le Roberto Pella, Vicepresidente ANCI e Sindaco di Valdengo, Marzio Olivero, Sindaco di Biella, il Gen. C.A. Franco Federici, Consigliere Militare del Presidente del Consiglio e Decano degli Ufficiali Alpini, il Comandante delle Truppe Alpine Gen. D. Michele Risi, e Sebastiano Favero, Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA).

Durante l’evento sono stati annunciati tre importanti gesti di solidarietà. Due di questi riguardano il territorio biellese, tra cui una donazione di 25 mila euro, deliberata dal Consiglio Direttivo dell’ANA a favore dell’Associazione Amici dell’Ospedale. Ha ritirato l’importante riconoscimento il Presidente Leo Galligani. Insieme a lui era presente, in rappresentanza dei volontari dell’Associazione, Grazia Germanetti Ploner. In rappresentanza della Direzione Generale dell’ASL di Biella, era presente il Direttore Amministrativo, Paolo Garavana.

Il Dott. Leo Galligani, ringraziando, ha espresso parole di piena condivisione dei valori fondanti il Corpo degli Alpini: “L’attestazione di stima e di fiducia da parte dell’Associazione Nazionale Alpini in un’occasione così significativa è per gli Amici dell’Ospedale di Biella un grandissimo onore. Accogliamo questo dono con profonda gratitudine, senso di responsabilità e serio impegno, al fine di trasformare questo prezioso gesto di solidarietà in un progetto condiviso e importante per la salute dei cittadini biellesi. A nome del Consiglio dell’Associazione, di tutti i volontari e dei soci, ringrazio i Presidenti Sebastiano Favero e Marco Fulcheri e tutti gli Alpini che in questi giorni di Adunata Nazionale hanno fatto vivere alla comunità biellese un’esperienza straordinaria che porteremo sempre nel cuore”.