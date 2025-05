Biella, 96ª Adunata Nazionale Alpini, l'assessore Franceschini: "Un evento straordinario !"

L’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini si dichiara soddisfatto per la riuscita manifestazione: “La città di Biella ha vissuto con orgoglio e partecipazione la 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, un appuntamento che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della comunità. Biella si è fatta trovare pronta, offrendo strutture in ordine e un’accoglienza calorosa e entusiasta agli Alpini giunti da ogni parte d’Italia e del mondo. La città ha risposto con entusiasmo, trasformando l’Adunata in un’occasione di condivisione e celebrazione dei valori alpini, tra memoria, tradizione e spirito di fratellanza. Un evento che ha sottolineato ancora una volta il profondo legame tra Biella e gli Alpini, confermando la capacità della città di accogliere grandi manifestazioni con organizzazione impeccabile e uno spirito di comunità unico. Un’esperienza indimenticabile che rimarrà nei cuori di tutti coloro che vi hanno partecipato!”