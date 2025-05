Per gli Alpini in visita è tempo dei saluti: “Biella promossa a pieni voti, è una città da Adunata” (foto dell'Adunata Nazionale 2025)

“Biella è promossa a pieni voti, è una città da Adunata”. A ribadirlo, con forza, la maggioranza degli Alpini che, nei giorni scorsi, abbiamo intervistato e sentito, in occasione della 96° Adunata Nazionale. A colpire la bellezza del posto, i luoghi incontaminati e il calore ricevuto dai cittadini.

Ecco, forse, quest'ultimo aspetto ha stupito un po' tutti. “Lo confessiamo – ribadiscono in molti – Eravamo scettici sull'accoglienza che avremmo trovato. Sapevamo che eravate un po' 'orsi' e poco abituati a ricevere ospiti. Invece, siamo stati piacevolmente smentiti. Abbiamo incontrato persone disponibili, forse non subito espansive, ma con il passare dei giorni anche voi biellesi vi siete fatti contagiare dalla nostra passione e allegria. Siete stati bravi, dovete esserne orgogliosi”.

Per molti, l'idea di un'Adunata 'diffusa', con le penne nere distribuite nella maggior parte dei comuni della provincia è stata un'idea azzeccata e lungimirante. “Siete stati molti saggi – sottolineano – Avete ripartito equamente i gruppi così da allentare la presa sul capoluogo. In più, molti hanno scoperto luoghi davvero suggestivi, come le verdi distese della Valle Elvo, i paesaggi della Valle Cervo e molto altro ancora”.

Ecco, sono state diverse le mete visitate nell'arco della settimana, entrate nei cuori di molti. Come il Santuario di Oropa, preso letteralmente d'assalto da gruppi provenienti da ogni dove. Perfino da New York. “Non ho mai visto un luogo simile – spiegano alcuni – Un luogo di profonda spiritualità immerso nei monti: per l'occasione, abbiamo chiesto l'intercessione della Madonna Nera affinchè vegliasse da lassù su tutti noi”. Anche il Ricetto di Candelo è stato molto apprezzato, seguito dal Piazzo di Biella e dai lidi del Lago di Viverone. Quest'ultimo valutato positivamente, ad esempio, dal gruppo di Rieti. E poi il centro di Biella, “invaso” letteralmente da giovedì fino a tarda notte, dove si sono dati vita a “concerti improvvisati”, allegri convivi in compagnia e tanti momenti di socialità che resteranno impressi nelle menti e nei cuori dei biellesi per tanto tempo.

Anche la cerimonia dell'Adunata 2025, con i suoi eventi e le sue sfilate, è stata particolarmente apprezzata dai gruppi. “Sobria, puntuale, molto partecipata – confidano – La macchina organizzativa è stata a dir poco impeccabile. Ha saputo enunciare e condividere alle comunità i valori che, ogni giorno, noi Alpini portiamo avanti”. Pollici in alto anche per il sistema dei trasporti, tra treni e autobus. "Anche in questo caso c'è da farvi i complimenti - commentano - Forse, in alcuni momenti, l'attesa delle navette si è fatta sentire ma non ha rovinato minimamente il clima di festa che si è creato".

Infine, alla domanda: “Lei ritornerebbe a Biella?”, la risposta è affermativa nella maggior parte dei casi: “Certamente sì, anche perchè non abbiamo avuto modo di visitare con la dovuta attenzione il vostro Biellese. Un territorio capace di offrire bellezza, tranquillità e verde. Avete un gran gioiello, tenetevelo stretto e valorizzatelo ancor di più”.