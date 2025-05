Adunata a Biella, il grazie del sindaco Moggio: “Un'emozione sfilare a Biella, tre giorni che resteranno nel cuore”

“L'Adunata Alpini 2025 si è conclusa e con queste parole desidero ringraziare tutti coloro che con il loro impegno hanno fatto sì che questo evento storico si trasformasse in un successo per Biella e per l'intero territorio”. Queste le prime parole del sindaco di Cossato Enrico Moggio, apparse sui propri canali social.

E ha aggiunto: “In particolare, desidero ringraziare il Gruppo Alpini Cossato-Quaregna che in queste tre giornate, con il supporto di tanti volontari, ha lavorato con passione e impegno per accogliere al meglio gli amici Alpini che ci hanno onorato con la loro presenza e i tanti cittadini che hanno voluto vivere e condividere le emozioni che questa festa splendida e unica riesce a regalare. I nostri Alpini hanno saputo creare un'atmosfera di festa, convivialità e ospitalità, insieme ad un'organizzazione straordinaria. Infine, è stata un'emozione unica e fortissima poter sfilare a casa, tra l'affetto e la vicinanza dei concittadini. Questi tre giorni rimarranno impressi nel mio cuore per sempre”.