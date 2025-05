Brasile, sarà Ancelotti il nuovo ct: "Momento epocale"

(Adnkronos) -

Carlo Ancelotti sarà il prossimo allenatore del Brasile. La Confederazione calcistica brasiliana (Cbf) ha annunciato che l'allenatore italiano, uno degli allenatori di maggior successo nella storia del calcio europeo, assumerà l'incarico a partire dal 26 maggio.

La nomina era attesa, con la previsione che il tecnico avrebbe lasciato il suo incarico al Real Madrid al termine della stagione. Ancelotti inizierà nelle partite di qualificazione ai Mondiali contro Ecuador e Paraguay a giugno.

Un comunicato della Cbf ha descritto Ancelotti come "una leggenda del calcio e l'allenatore di maggior successo nella storia del calcio". Ha aggiunto: "Questo momento epocale vede l'unione di due icone: l'unico cinque volte campione del Mondo Fifa e un allenatore con un record ineguagliabile nelle competizioni d'élite europee. "La CBF esprime la sua sincera gratitudine al Real Madrid e al (presidente) Sig. Perez per la cordialità e la sportività dimostrate nell'agevolare il rilascio dell'allenatore durante il suo periodo contrattuale, consentendo a questo nuovo capitolo di iniziare all'insegna del rispetto reciproco e della cooperazione tra le squadre. La confederazione desidera inoltre ringraziare Diego Fernandes, che ha facilitato e guidato le trattative con il Sig. Ancelotti e il Real Madrid per conto della Cbf in Europa. La Cbf dà un caloroso benvenuto al Sig. Ancelotti e non vede l'ora di iniziare una nuova era di successi sotto la sua guida".