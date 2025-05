Missione compiuta per il Bonprix TeamVolley, successo con Cagliero

Missione compiuta per il Bonprix TeamVolley. Le biancoblù espugnano senza troppi patemi il PalaPavoni di Milano e conquistano il quinto posto nel girone nazionale di Serie B2. Si tratta del punto più alto della storia societaria. L’ultima uscita della stagione è un netto 3-0 contro il già retrocesso Cagliero Volley.

In campo c’è la formazione confermata delle ultime uscite. Caimi palleggio e Filippini opposto, Diego e Gualinetti in banda, Fizzotti libero, Macchieraldo e Fallarini centrali. Avvio di primo set piuttosto equilibrato, dove il Bonprix capitalizza soprattutto le tante imprecisioni avversarie.

A rompere l’inerzia sono due punti consecutivi di Filippini, che aprono un decisivo 1-7 di parziale per le biancoblù. Cagliero ferma il gioco sul 9-15 per provare ad arginare la ferita, ma il gap rimarrà tale fino in fondo. Nel Bonprix c’è spazio per De Carlini, che rileva Macchieraldo sotto-rete; entrano poi anche Francoli e Biasin per Gualinetti e Diego. Le lessonesi scendono di ritmo, ma con un errore avversario chiudono comunque sul 20-25. Più combattuto il secondo parziale alla periferia nord di Milano. Il TeamVolley cerca di dare una spallata sul 9-12, ma viene ripreso e superato da quattro punti consecutivi di Cagliero.

A quota 16 è di nuovo tutto in equilibrio, poi le biancoblù (trascinate da capitan Diego) infilano un pesante 1-4 che costringe le meneghine al time-out sul 17-20. Un margine gestibile che il Bonprix difenderà fino in fondo. Filippini e Gualinetti assicurano il primo punto sul 22-25. Terzo set di netta marca ospite: si gioca solo nei primi scambi interlocutori. Sul 7-8, Cagliero crolla: una scatenata Fallarini, ancora Diego e la solita Filippini in battuta scavano un 1-8 che spezza le gambe alle padrone di casa. Le interruzioni non cambiano il copione, il destino ormai è scritto. Cambio in difesa per il TeamVolley: Spinello prende il posto di Fizzotti, poco dopo torna in campo anche De Carlini. L’inerzia scivola inesorabile fino al 16-25: l’ultimo punto della stagione lo mette a terra Filippini.

Le parole della schiacciatrice Alessia Diego: «L’ultima giornata di campionato ha sempre un sapore un po’ speciale, un mix di emozioni che tutte noi abbiamo provato. A livello di prestazione siamo state brave ad imporci in modo netto sull’avversario, senza sottovalutarlo. Nel secondo set c’è stata qualche imprecisione di troppo. Un risultato che comunque ci rende orgogliose, perché abbiamo conquistato questo quinto posto: un risultato sudato, al di là del rammarico dovuto al fatto che avremmo potuto fare qualche punto in più. Tutte le ore passate in palestra sono valse la pena. Siamo molto contente della vittoria, che ci fa chiudere in bellezza la stagione: si chiude anche un capitolo, ora vediamo cosa ci riserva il futuro. Questo è stato un gruppo molto unito per tutta la stagione, è stato bello lavorare insieme. Ci tengo a dirlo, perché non è scontato trovare una Squadra con la “S” maiuscola come quella di quest’anno. Ringrazio davvero tutti!».

Gs Cagliero Volley – BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3 (20-25/22-25/16-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi, Daffara ne, Gualinetti 12, Diego 15, Biasin, Francoli, Fallarini 6, De Carlini, Macchieraldo 3, Bonini ne, Filippini 13, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.