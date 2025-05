Appuntamento con il 730? Ci pensa Caf Acli!

Puntuale come il cambio d’ora che non ti ricordi, puntuale come la primavera a Biella, puntuale come il sale nelle strade d’inverno, eccoti, puntualmente ti sei dimenticato di prenotare il 730!

“Ma io non scarico nulla” “ma sì tanto c’è tempo” “ma ero in disoccupazione” “ho solo un cud” E poi ti arriva quella lettera, quella lettera che non volevi proprio ricevere, e no, non è il matrimonio di tua cugina in Puglia, neanche la multa perché hai parcheggiato al Piazzo a mezzanotte, no. La lettera AGENZIA ENTRATE.

C’è un metodo semplicissimo per evitare sorprese, hai presente via Orfanotrofio 16 a Biella? Lì c’è un posto, al secondo piano (CON ASCENSORE) dove delle persone ti accolgono e ti aiutano ad affrontare le tue paure, le tue ansie, le tue fisco-preoccupazioni.

Ci trovi anche a Cossato, a Valdilana, a Occhieppo Inferiore e non solo!

Fai match con Caf Acli e prenditi il tuo Appuntamento con il 730. La prima consulenza la offriamo noi!

Quest’anno tra le altre cose, i nostri grandi capi sono confusi e hanno cambiato durante l’anno una normativa, più volte! Prima dovevamo tutti pagare degli acconti, degli anticipi, un po’ come quei matti che hanno la partita iva, ma senza avere la partita iva (Sì, ci occupiamo anche di partita iva, ma prima conosciamoci un po’ meglio, che dici?), ma adesso hanno deciso di non farci più pagare! Sarà stato il buon Papa Francesco a fargli mettere la mano sul cuore, non sappiamo, ma perché devi rischiare anche tu di non capire cosa fare quando ci siamo noi a guidarti?

In sostanza ti stiamo dicendo che quest’anno è importante verificare se devi fare il 730, non procrastinare, tu devi solo prendere l’Appuntamento con il 730 e al resto ci pensa Caf Acli!

Acli, dove tutto è più semplice!

Biella, via Orfanotrofio 16

Lunedì, martedì e giovedì: 8.30 - 13.00 / 14.00 - 17.00

Mercoledì e venerdì: 8.30 - 13.30

Sabato: 9.00 - 12.00

Tel: 01520515 - 01523630

Cossato, via XXV Aprile 4

Lunedì e martedì: 8.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30

Mercoledì e venerdì: 8.30 - 12.30

Giovedì: 9.00 - 12.00 / 14.30 - 17.30

Tel: 015925602

Occhieppo Inferiore, via Martiri della Libertà 42

Lunedì e venerdì: 9.00 - 12.00 / 14.30 - 16.30

Martedì e giovedì: 9.00 - 12.00

Tel: 015591454

Valdilana, fraz. Ponzone, via Provinciale 195

Lunedì: 8.30 - 12.30

Martedì e mercoledì: 9.00 - 13.00

Giovedì: 14.30 - 18.30

Venerdì: 14.00 - 17.00

Tel: 015777111

Inoltre siamo presenti anche a Vigliano Biellese, Salussola, Pray e Verrone!

Per informazioni e prenotazioni la mail unica è: biella@acliservice.acli.it

Verrete messi in contatto diretto con gli uffici locali!

L'appuntamento è anche prenotabile online chiedendo la registrazione sul nostro sito: Caf Acli