Incidente tra auto e bici, due casi segnalati a Biella

Doppio sinistro stradale a Biella nel pomeriggio di oggi, 12 maggio. In entrambi i casi sono rimasti coinvolti un'auto e un ciclista. Sul posto, oltre agli agenti di Polizia Locale per la raccolta dei rilievi, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza alle persone che si trovavano a bordo delle loro biciclette.