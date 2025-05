Giornata Internazionale dell'infermiere: OPI Biella celebra l'umanità.

Il 12 maggio ricorre la Giornata Internazionale dell’Infermiere, celebrata in tutto il mondo nel giorno della nascita di Florence Nightingale, fondatrice della moderna assistenza infermieristica. In occasione di questa importante ricorrenza, L’OPI di Biella si unisce alle celebrazioni nazionali condividendo il messaggio della dott.ssa Barbara Mangiacavalli, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche – FNOPI, che invita l’intera comunità infermieristica a ritornare all’essenza del servizio alla persona. A distanza di poco più di un mese dal Terzo Congresso Nazionale FNOPI, che ha raccolto più di 5.000 infermieri, la Presidente afferma “Gli infermieri non portano problemi, ma soluzioni”. Il messaggio rimanda a un importante concetto: gli infermieri sono una risposta concreta alle complessità del sistema sanitario, contribuendo ogni giorno alla sua sostenibilità, equità e innovazione. Essere parte della soluzione vuol dire anche rifocalizzare l’attenzione verso il cittadino attraverso il gesto assistenziale, non un semplice fare, non un’azione tecnica, ma un gesto consapevole, che racchiude relazione, studio, responsabilità, etica e umanità. Ogni giorno attraverso piccoli e grandi gesti, l’assistenza prende valore. Come il gesto, silenzioso ma potente, compiuto dall’infermiere personale di Papa Francesco che, in occasione della sua ultima udienza in Piazza San Pietro, lo ha sostento fisicamente, aiutandolo con discrezione e rispetto nel ripercorre i pochi metri necessari per raggiungere la sedia. Un gesto carico di significato, che ha mostrato l’essenza dell’assistenza infermieristica: prossimità, ascolto, umanità, sensibilità, rispetto e dignità.

L’OPI di Biella celebra la Giornata dell’Infermiere con un gesto che avvicina e che unisce, organizzando per il 16 maggio, presso il Teatro Don Minzoni di Biella – ore 20.30, un evento che vedrà l’esibizione dei Colleghi Infermieri della Compagnia Teatrale “Infermieri e Dintorni” nello spettacolo dal titolo “MISTERI E RISATE”.

Come di consuetudine, il momento di svago si unisce ad un pensiero di solidarietà, quest’anno infatti le offerte raccolte saranno destinate a sostenere la costruzione di una scuola per Infermieri ed Ostetriche a Bossangoa nella Repubblica Centroafricana, per dare modo ai giovani di formarsi, realizzarsi e rispondere ai bisogni di salute direttamente nel loro territorio.

In questa giornata che celebra la nostra identità professionale-dichiara la Presidente OPI di Biella Simona Milani- ribadiamo con orgoglio che l’infermieristica è cura, è gesto, è relazione e responsabilità. Quando questi elementi si intrecciano-come nella cura quotidiana, come nel teatro e nella solidarietà- prendono forma nella piu’ autentica essenza del prendersi cura.

Un sentito ringraziamento va a tutte le colleghe e i colleghi, che ogni giorno, con competenza e umanità, rendono possibile tutto questo.