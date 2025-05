La sfilata delle 4 mila penne nere biellesi davanti alla tribuna d'onore FOTO e VIDEO

Era tra i più vecchi, lui Corrado Perona, l'ex presidente nazionale delle penne nere biellese, ma a 92 anni ha sfilato per tutto il percorso e non appena è arrivato davanti alla tribuna si è fermato per applaudire gli Alpini, i suoi Alpini, le sue penne nere, circa 4 mila.

Sul palco oltre agli amministratori locali c'erano ad assistere anche il Presidente ANA Nazionale Sebastiano Favero, il Ministro all'Ambiente Gilberto Pichetto, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il Governatore del Piemonte Alberto Cirio e la vice presidente Elena Chiorino.