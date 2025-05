Auser Cossato in campo per l'Adunata con il suo stand in via Mazzini

L'Auser Cossato è sceso in campo con i suoi volontari in occasione dell'Adunata Nazionale a Biella. Per l'occasione, è stato predisposto uno stand in via Mazzini, dove le persone hanno potuto scoprire tutte le attività che l'associazione porta avanti da anni. Anche in questi casi, il mondo del volontariato non conosce confini.