Adunata Alpini Biella: il grazie di Cleto Canova ai 600 volontari della Protezione Civile

"Solo nelle ultime 24 ore abbiamo gestito tutti e 68 i varchi, è stato un grande lavoro. Ringrazio tutti i volontari del coordinamento regionale che sono venuti a darci una mano perchè da soli non ce l'avremmo mai fatta". E' affaticato ma stanco ed entusiasta Cleto canova, Presidente del Coordinamento territoriale di Protezione Civile di Biella, che l'indomani della sfilata della 96° Adunata che è stata ospitata a Biella tira un le fila di questi tre giorni di evento.

"E' andata bene, molto bene direi, anche se è stata veramente molto dura - continua - . Solo ieri eravamo in 600 tra gestire i varchi e servizi vari. Solo per i varchi c'erano 3 turni al giorno. Ora stiamo ancora recuperando le transenne usate per limitare la circolazione dobbiamo sistemare la cucina mobile che abbiamo dato in uso a chi in questi giorni ha dormito al Palapajetta, riordinare la nostra in sede dove hanno dormito più di 130 persone".

Non ha sfilato Canova, come non hanno sfilato nemmeno gli altri volontari del coordinamento: "Non siamo nemmeno andati a messa, non abbiamo avuto tempo - conclude - . Mi guarderò la sfilata in questi giorni su you tube perchè mi spiace non aver potuto partecipare all'evento, ma non era possibile, c'era tanto da fare. Una cosa però la dico volentieri: grazie a tutti i volontari e grazie agli Alpini che ancora questa mattina ringraziavano noi. E gratificante sentirsi ringraziare perchè sono stati giorni difficili e ce l'abbiamo messa tutta".