Riceviamo e pubblichiamo:

“Non vi son parole per descrivere l'Adunata se non ringraziare con sincera emozione la Sezione ANA di Biella e tutti indistintamente i suoi Alpini, per i sentimenti di orgoglio biellese che l'evento ha suscitato in tutti noi, dando al nostro territorio l'opportunità storica di vivere questa straordinaria esperienza di passione identitaria, tanto entusiasmante quanto coinvolgente. Semplicemente GRAZIE ALPINI”.