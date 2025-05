Adunata a Biella, il piano pulizia e raccolta rifiuti è stato un successo: in campo oltre 150 operatori FOTO

140 operatori, 30 mezzi in azione e altre 40 unità (tra persone e veicoli) provenienti dal mondo delle cooperative. Queste le forze messe in campo da SEAB nei giorni della 96° Adunata Nazionale, divise in tre turni di lavoro, a disposizione h 24, così da garantire l'intero servizio. Non solo a Biella ma in tutta la provincia.

Lo sforzo è stato immane, come sottolineato dal presidente Gabriele Bodo Sasso: “L'intero personale ha risposto in maniera esemplare e massiccia. ¾ della nostra forza lavoro hanno aderito totalmente e compiuto qualcosa di importante. Da qui, i miei più sentiti ringraziamenti a tutti, a partire dai responsabili della raccolta rifiuti, con cui ho lavorato fino a tarda notte: Simone Dani, Micheal Condelli, Marco Galliano e Mirko Benedetti. A cascata tutte le persone che lavorano in Seab e che si sono impegnate nei giorni scorsi per mantenere bella e decorosa la nostra città. Senza di loro non raccoglieremmo così tanti elogi da tutti i cittadini”.

Com'era facile supporre, è nel centro di Biella che si è concentrata la maggior pressione, a cui si sono aggiunti i diversi attendamenti disposti nei vari punti della città. Solo 40 persone, con turnaggio specifico, ha agito nelle vie del centro senza dimenticare i molti mezzi in azione nelle ore notturne. “Il carico di lavoro – sottolinea il presidente di SEAB – non avrà alcun impatto nelle bollette dei cittadini, in quanto se n'è fatto carico l'AA25 Srl, organizzatrice dell'evento”.

Grande collaborazione è arrivata anche dagli Alpini in visita che, in molti casi, hanno agito in maniera responsabile aiutando il personale preposto permettendo così di mantenere alto il livello di raccolta della differenziata. “Biella ha risposto ottimanente a questo appuntamento, deve esserne fiera – commenta Bodo Sasso - Ha retto di fronte all'arrivo di ben 400mila persone, la macchina non si è mai inceppatata e tutto ha funzionato in maniera egregia. Il lavoro corale e l'unità d'intenti hanno fatto la differenza”.