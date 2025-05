Adunata a Biella, i numeri di un successo: oltre 400mila presenze totali nei tre giorni

Tücc'ün, tutti uniti! È stato proprio così che ieri sera si è conclusa la grande 96° Adunata Nazionale degli Alpini a Biella. Il corteo degli Alpini e dei sindaci biellesi ha chiuso la solenne ed emozionante cerimonia dello sfilamento, che ha coinvolto circa 90mila penne nere. L'abbraccio dei Biellesi è stato caloroso e commovente, per oltre 11 ore affollati alle transenne hanno applaudito, senza sosta, tutti uniti ai propri Alpini.

Quelle appena trascorse sono state giornate ricche di emozioni dove si sono alternati toccanti momenti istituzionali e di festa, allegria e contagiosa gioia, che hanno dimostrato il forte legame della città di Biella ai valori alpini. Un successo che è testimoniato anche dai numeri registrati con oltre 400mila presenze totali nei tre giorni e la visita di oltre 250mila persone nella Cittadella militare delle Truppe Alpine e in quella della Protezione Civile Ana.

"Nessuno ha mai visto Biella così! Tripudio di tricolore ovunque, grande presenza nelle strade, alle finestre! In migliaia i Biellesi hanno festeggiato assieme alle penne nere, arrivate da tutta Italia - afferma il Sindaco di Biella, Marzio Olivero. È veramente con tanta emozione che chiudiamo questa Adunata, sono stati tre giorni stupendi e sorprendenti; i commenti di queste ore ci riportano di un'Adunata che sarà nei ricordi di tanti: siamo felici di questo successo di Biella e di tutta la Provincia di Biella. Da primo cittadino osservo con piacere la trasformazione dei riservati Biellesi, che hanno stupito tutti per il calore, il sentimento e la vivacità con cui hanno vissuto questa manifestazione. Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per rendere questi giorni memorabili, che hanno regalato attimi che avremmo voluto trattenere all'infinito e che resteranno per sempre nei nostri ricordi”.