Adunata 2025, da Vigliano il grazie del sindaco Vazzoler: “Alpini, siete un punto di riferimento unico”

Si è conclusa con grande successo la 96° Adunata Nazionale degli Alpini a Biella. “Abbiamo appena trascorso un fine settimana eccezionale - commenta il sindaco Cristina Vazzoler - all’insegna della condivisione, della cordialità, dell’entusiasmo. E, soprattutto, della speranza: Alpini portatori di speranza è stato il motto di questa 96° Adunata ed è proprio nell’atteggiamento di disponibilità, ascolto, voglia di fare bene per la collettività che si costruisce la speranza per noi e per i nostri giovani. L’Adunata ha portato a Biella una ventata di sano divertimento, con un’organizzazione capillare che ha comunicato un’immagine di efficienza e di bellezza del territorio”.

Anche a Vigliano Biellese, i gruppi alpini ospitati, con la Fanfara Tridentina Walter Smussi, hanno portato vitalità e buonumore: dapprima il concerto presso le scuole medie dedicato ad allievi e insegnanti, venerdì 9 maggio la mattina, con il coro dei piccoli della scuola materna. Nel pomeriggio, poi, la sfilata ha visto una partecipazione eccezionale con un corteo di dimensioni davvero enormi, a testimonianza del grande affetto che circonda gli Alpini: decine e decine di bandierine sventolate dai bambini delle scuole dell’infanzia, anziani che non hanno voluto fare mancare la loro presenza ed il loro sostegno, giovani e meno giovani che hanno seguito la fanfara e partecipato al bellissimo concerto che si è tenuto, infine, presso l’Oratorio salesiano.

“Grazie - conclude il sindaco - a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questi eventi locali e alla grande manifestazione di Biella; grazie al nostro gruppo Alpini di Vigliano, alla nostra VVB Protezione civile, a tutti i volontari che si sono prestati per garantire agli ospiti un buon soggiorno e all’Adunata il migliore esito. Grazie davvero agli Alpini che in Italia e in tutto il mondo rappresentano un punto di riferimento unico per competenza e capacità in tante missioni di pace come negli interventi di protezione civile a supporto delle popolazioni colpite dalle calamità, mai stanchi di difendere il valore supremo della pace e della solidarietà”.