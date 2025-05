Trump, il Qatar regala il nuovo Air Force One agli Usa

(Adnkronos) -

Un nuovo Air Force One in regalo per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti si appresta a partire per un viaggio che lo condurrà in Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi. La tappa in Qatar, in particolare, sarà caratterizzata da un omaggio speciale. L'amministrazione Trump, riferisce la Cnn, accetterà un aereo di lusso donato dalla famiglia reale qatariota. Il velivolo verrà sottoposto ad un restyling e sarà trasformato nel nuovo Air Force One che il presidente degli Stati Uniti userà durante il suo secndo mandato alla Casa Bianca.

Il regalo, anticipato da due fonti citate dall'emittente, dovrebbe essere ufficializzato durante la tappa a Doha. L'aereo in questione dovrebbe essere un Boeing 747-8, apparecchio che può arrivare a costare oltre 350 milioni di dollari e che, ovviamente, per la sua prossima missione sarà dotato di allestimenti a dir poco speciali.

Il Boeing 747-8 è la versione 'XXL' del modello 747 con i suoi 76 metri di lunghezza. Tecnicamente, l'aereo sarà donato dal ministero della Difesa qatariota al Pentagono attraverso una transazione tra i due governi. Il Pentagono, quindi, metterà l'aereo a disposizione del presidente. L'apparecchio dovrà essere opportunamente modificato e dovrebbe entrare in pieno servizio nella seconda metà del mandato di Trump.