Zelensky “Pronto a vedere Putin giovedì in Turchia”

KIEV (ITALPRESS) - "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, che fornisca la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni". Lo ha scritto sui social il leader ucraino Volodymyr Zelensky."Aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente - aggiunge -. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse".-foto Ipa Agency-(ITALPRESS).