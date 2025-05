Ucraina, Salvini “In Ue a qualcuno conviene che la guerra continui”

ROMA (ITALPRESS) - "Io in piazza San Pietro? Non da segretariodella Lega ma da cattolico". Così il vice premier, ministro eleader della Lega, dice Matteo Salvini, a margine della scuola diformazione politica del partito. "Non voglio tirare per lagiacchetta il Santo Padre. E' il Papa, è stato scelto da cardinalie Spirito Santo: da credente, per me è la massima autorità", haaggiunto. A proposito delle parole del Papa "ho provato gioia perl'approccio, i messaggi, il contenuto. Gli applausi della piazzadi oggi, sul tema della pace, sono qualcosa che per l'azionepolitica mia e del mio partito sono fondamentali. Oggi il SantoPadre si è rivolto ai potenti del mondo. C'è l'impressione che aBruxelles, Parigi o Berlino a qualcuno convenga che le guerreproseguano", ha concluso Salvini.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-