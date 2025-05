Flussi. Il Piemonte si conferma tra i territori con la maggiore incidenza di lavoratori stranieri in ingresso: 79.660 assunzioni previste

Il Piemonte si conferma tra i territori con la maggiore incidenza di lavoratori stranieri in ingresso: con 79.660 assunzioni previste. Nello specifico dell’artigianato, le imprese del Piemonte prevedono 7.160 ingressi di personale immigrato, che rappresentano il 17,8% delle nuove assunzioni artigiane.

Il dettaglio regionale, dove lo straniero è più richiesto. L’incidenza degli ingressi di personale immigrato è particolarmente elevata in Lombardia e Umbria (entrambe al 21,9%), seguite da Veneto (21,6%), Piemonte-Valle d’Aosta (21,5%), Trentino-Alto Adige (21,3%) ed Emilia-Romagna (20,7%).

Il dato nazionale. Nel 2024 le imprese italiane prevedono 1.082.170 ingressi di personale immigrato, pari al 19,6% del totale delle nuove entrate. A dirlo è il Sistema informativo Excelsior (Unioncamere - Ministero del Lavoro), che fotografa un’economia che continua ad avere fame di competenze, soprattutto nel settore artigiano.

Le imprese artigiane, in particolare, assorbiranno 93.390 lavoratori immigrati: una quota che rappresenta l’8,6% del totale delle assunzioni di lavoratori stranieri e il 18,5% delle nuove entrate del comparto artigiano. Un dato che testimonia la crescente rilevanza della manodopera straniera per garantire la continuità e la qualità delle produzioni artigiane italiane.

Costruzioni in testa, poi servizi e manifattura: dove c’è più bisogno di lavoratori stranieri. Approfondendo l’analisi settoriale, emerge che la domanda di lavoratori immigrati nelle imprese artigiane si concentra soprattutto in alcuni comparti chiave. Le Costruzioni guidano la classifica con il 22,4% di incidenza e 33.390 ingressi previsti, confermandosi il settore con il maggiore fabbisogno in valori assoluti. Seguono altri servizi (esclusi commercio, alloggio, ristorazione e turismo) con il 18,5% e 22.350 ingressi; Manifatturiero esteso (inclusi estrattivo e public utilities) con il 16,6% e 26.320 ingressi; Alloggio, ristorazione e turismo con il 16,2% e 7.620 ingressi; Commercio con il 13,1% e 3.710 ingressi.

Nel complesso, il settore dei Servizi rappresenta il 17,2% delle entrate totali di personale immigrato nell’artigianato, pari a 33.680 unità.

Lo scenario si fa ancora più rilevante se si guarda al fabbisogno occupazionale previsto tra il 2024 e il 2028. Secondo le stime del Sistema Excelsior (Unioncamere-Ministero del Lavoro), applicando il peso dell’artigianato sulle entrate di lavoratori immigrati rilevato nel 2024 alle previsioni per il quinquennio, si stima che l’artigianato richiederà circa 66.000 lavoratori stranieri, pari al 10,8% del fabbisogno complessivo di 607400 entrate di lavoratori immigrati previste nell’economia privata non agricola.

Questa domanda si concentra soprattutto nei comparti a maggiore intensità di lavoro manuale e specializzazione tecnica: il Manifatturiero esteso e le Costruzioni rappresenteranno l’80,5% della domanda di lavoratori stranieri dell’artigianato (pari a 52.700 ingressi previsti), mentre il restante 19,5% (12.800 ingressi) sarà assorbito dai Servizi artigiani.

Le filiere in cui l’artigianato esercita il maggiore peso relativo sul fabbisogno di lavoratori stranieri nel quinquennio sono:

Moda: 28,5% (10.400 ingressi – seconda filiera per volumi assoluti);

Legno e arredo: 26,6% (2.700 ingressi);

Costruzioni e infrastrutture: 25,3% (20.900 ingressi – prima per valori assoluti);

Agroalimentare: 15,0% (7.500 ingressi);

Altre filiere industriali: 11,6% (7.600 ingressi – terza per volumi assoluti).

“Il problema è culturale. Ci stiamo trasformando in una società che demanda il “fare” ad altri con l’idea che la realizzazione piena possa avvenire solo dietro una scrivania o perseguendo qualche tipo di chimera glamour. I Piemontesi e gli Italiani in generale devono recuperare la manualità, il senso del lavoro “fisico” e il saper fare. Non è un caso che don Bosco fosse delle nostre parti.”

“Occorre riconnettere i giovani e, soprattutto, i loro genitori, con l’idea che il lavoro in sé stesso ha un’etica fondante per la vita. L’artigianato italiano, per reggere il passo con l’innovazione, la transizione ecologica e il passaggio generazionale ha bisogno di manodopera formata, stabile e valorizzata. Non si tratta solo di sostituire chi esce dal mondo del lavoro, ma di accompagnare una nuova fase di sviluppo. Serve una politica del lavoro che non sia fatta solo di numeri e quote ma che sappia leggere i fabbisogni reali delle imprese, investire su formazione professionalizzante e percorsi di integrazione qualificata”.