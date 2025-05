Giornata AIRC, AVIS Coggiola in piazza con le azalee della ricerca

I volontari di AVIS Coggiola sono scesi in piazza per la prevenzione. L'occasione è stata la giornata dell'AIRC con le azalee della ricerca. Gli stand erano presenti nella giornata di ieri, 10 maggio, nei comuni di Pray e Coggiola. Il risultato è stato ottimo, così come la partecipazione.