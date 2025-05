Biella promossa, Barberis Canonico: “La città sa accogliere eventi di grande portata come l'Adunata Nazionale degli Alpini"

"Vedere una città così gremita di persone in festa è la dimostrazione che Biella e il Biellese possono accogliere grandi eventi di qualità. L'Adunata Nazionale degli Alpini, a Biella grazie alla scommessa del presidente della Sezione ANA biellese, Marco Fulcheris, e al Comune di Biella, è un evento storico che ha dimostrato, anche ai Biellesi stessi, quando il nostro territorio sia bello e ospitale. Come Uib abbiamo scelto di essere partner dell'Adunata per sostenere la celebrazione di un corpo molto radicato e amato nel Biellese e per dare un messaggio positivo a tutti, di un territorio che sa festeggiare e valorizzarsi. E lo dico con orgoglio da biellese, da imprenditore e da alpino".

Così Paolo Barberis Canonico, presidente dell'Unione Industriale Biellese, commenta l'Adunata Nazionale degli Alpini, che si conclude oggi a Biella.