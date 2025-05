Alpini da New York, Sud Africa, Uruguay, Australia: a Biella sfilano le sezioni estere FOTO e VIDEO

Sono arrivati da terre molto lontane da Biella. Per molti, è la prima volta in città e il primo impatto è stato quanto mai positivo. Stiamo parlando delle sezioni estere che, poco prima delle 10, hanno preso parte alla 96° Adunata Nazionale Alpini.

Ci sono realtà provenienti dall'Europa, come Germania, Belgio, Lussemburgo, Gran Bretagna; altri, addirittura da continenti molto distanti dal Mucrone come il Sud Africa, l'Argentina, il Brasile, l'Australia. Presente all'appello perfino la città di New York con una rappresentanza.

Ricordiamo che è possibile assistere in diretta allo sfilamento dell'Adunata sui canali social di Newsbiella.it