Adunata nazionale Alpini a Biella, commento a caldo di Rosano, Atl Alto Piemonte VIDEO

Ci siamo. Oggi domenica 11 maggio è il grande giorno, il giorno dell'evento clou della 96° Adunata nazionale quest'anno ospitata a Biella. Ed Eugenio Rosano, vice presidente Atl Alto Piemonte non ha dubbi: "Per Biella è un' occasione unica, le strutture sono piene da giorni, ogni angolo, ogni prato, ogni palestra è occupata, un'affluenza così nel territorio non si è mai vista".