Adunata degli Alpini: da Resana a Biella la "Pietra della Memoria" per il Nuraghe Chervu

In occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, una nuova "Pietra della Memoria" è giunta a Biella dal Comune di Resana, in provincia di Treviso, per essere inserita nel lastricato dell’area monumentale del “Nuraghe Chervu”, divenuto negli anni un simbolo tangibile del ricordo collettivo dei Caduti della Prima guerra mondiale.

«È con piacere – dichiara il Sindaco di Resana, dott. Stefano Bosa – che comunico di aver consegnato al gruppo Alpini del nostro Comune la pietra che ricorda i 108 concittadini caduti nel primo conflitto mondiale». La lastra, incisa con il numero dei caduti e il nome del Comune, è stata affidata al capogruppo Paolo Baldassa, accompagnato da una rappresentanza degli alpini resanesi, tra cui Italo Scapinello, Claudio Ferraro e Renato Basso. «È un grande onore – prosegue il primo cittadino – per la nostra comunità, che conta circa 9.350 abitanti, poter contribuire a questo importante progetto commemorativo nazionale».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Pietre di Memoria”, avviato nel 2018 in occasione del centenario della fine della Grande Guerra e riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come manifestazione di interesse nazionale. Promosso con il sostegno della Città di Biella e in collaborazione con la Prefettura, il progetto mira a realizzare un grande lastricato monumentale composto da pietre provenienti da tutti i Comuni italiani che hanno subito perdite nel conflitto. Ogni pietra incisa rappresenta non solo un tributo ai Caduti, ma anche un atto di responsabilità civica nel custodire e tramandare la memoria storica alle nuove generazioni.

Con l’arrivo della pietra di Resana, il Nuraghe Chervu si arricchisce di un ulteriore tassello nel mosaico del ricordo nazionale, rafforzando il suo ruolo di luogo simbolico dove l’Italia intera può ritrovarsi unita nel rispetto dei valori di sacrificio, pace e fratellanza.