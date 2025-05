Adunata alpini Biella, Nicco: "Un forte legame ci lega. Nessuno si azzardi a sporcare il loro valore"

"È un'emozione grandissima stare insieme agli oltre 100mila alpini in congedo e in servizio, con fanfare, ed i gonfaloni delle sezioni. C’è un calore umano ed una semplicità che arriva dritta al cuore", le parole del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, che sta partecipando da questa mattina alla sfilata degli Alpini a Biella, uno dei momenti più significativi della 96ª Adunata Nazionale.

"Basta guardare negli occhi questi uomini - continua Nicco - per sentire l’amore per ciò che rappresentano. Non vogliono mancare e si commuovono: perché essere Alpino è un’identità che non si spegne mai"."Hanno saputo essere - rimarca Nicco - esempio di coraggio, umanità, e solidarietà. Ed oggi sono presenza costante nei luoghi colpiti dalle emergenze, vicini ai sindaci, ai territori, alle istituzioni e soprattutto alle persone. Sono un punto fermo nei momenti di difficoltà".

Non manca, però, da parte del Presidente, una presa di distanza forte nei confronti di chiunque tenta oggi di mettere in discussione il ruolo degli Alpini: "Nessuno si azzardi – afferma – a sporcare l’immagine degli Alpini, a sminuirne il ruolo cercando di appiccicargli legami politici ridicoli e fantasiosi o sostenendo tesi che rigettiamo con fermezza. È inaccettabile che non si voglia che vadano nelle scuole a raccontare cosa sono e cosa sono stati, come se fossero un simbolo da rimuovere. Noi invece vogliamo difenderli. Gli Alpini non sono veicolo di guerra, ma testimoni di valori sani, di umanità e pace".

"Sono un nostro meraviglioso orgoglio, e continueremo a sostenerli e onorarli sempre. Il nostro è un legame forte", conclude Nicco.