Adunata Alpini 2025 a Biella, il Presidente Zaia: "Biella luogo iconico dell'alpinità" FOTO e VIDEO

"Che spettacolo gli Alpini che stanno sfilando a Biella per la loro tradizionale Adunata nazionale! Con orgoglio rappresento il Veneto in questa giornata di festa, che è anche un'occasione per rinnovare un monito alla Pace!".

Questo il commento che ha postato sui social Luca Zaia, il Presidente della Regione Veneto che l'anno passato a Vicenza ha ospitato l'Adunata.

Il Governatore ai microfoni ha commentato: "Giusto a essere in Piemonte oggi a riconoscere questa grande organizzazione de parte della Regione e dell'ANA e tutti quelli che hanno partecipato".