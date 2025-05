Adunata a Biella, passaggio della Stecca a Genova: “Grazie Alpini” FOTO

Con il passaggio della Stecca a Genova, si è chiusa ufficialmente la 96° Adunata Nazionale Alpina. La cerimonia si è tenuta al termine della sfilata che ha visto l'arrivo della Sezione di Biella e di tutti i gruppi presenti sul nostro territorio. Qui, in via Lamarmora, si sono alternati gli interventi delle autorità.

A cominciare dal sindaco Marzio Olivero, che ha condiviso parole di ringraziamento: “Viene dal cuore, Grazie a tutti gli Alpini. La vostra presenza è stato un dono immenso, avete portato i vostri valori e il vostro spirito di appartenenza”.

Sulla stessa linea d'onda anche il presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri: “Questa è stata una grandissima Adunata. Biella ha dimostrato, in questi tre giorni, di avere un grande cuore alpino. L'ha dimostrato al mondo, veramente per gli Alpini non esiste l'impossibile. Era un sogno portare l'Adunata a Biella, un sogno diventato realtà. L'ultimo striscione della nostra sezione reca una parola semplice: grazie di tutto cuore a tutti i biellesi e Alpini. Quando Biella vuole veramente sa spostare in avanti il proprio orizzonte. Questa è sola una delle tappe della sezione di Biella, insieme vogliamo raggiungere altri importanti traguardi”.

A prendere la parola anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: “La sfida è stata vinta, l'Adunata di Biella verrà ricordata come una delle migliori di sempre. Specialmente per la capacità organizzativa, l'ordine e la sicurezza. Tutti hanno contribuito e fatto la loro parte. Il Piemonte ha dimostrato di voler bene a chi viene in visita e a rispettare chi porta valori importanti, come quelli espressi dagli Alpini”.

Infine, l'ammainabandiera ha concluso una giornata storica per l'intero territorio. Arrivederci a Genova.