Adunata a Biella, il benvenuto del vescovo Farinella: “Alpini, la nostra terra vi accoglie con calore”

“Carissimi Alpini, benvenuti a Biella. La nostra terra biellese vi accoglie con calore. E il Santuario della Madonna di Oropa, che da secoli custodisce la fede e la devozione del nostro popolo, è il segno più bello di questa accoglienza: un luogo di silenzio, di preghiera, di speranza che ogni anno accoglie migliaia di pellegrini e visitatori. Guardando a Maria, la Madonna Nera, oggi ci sentiamo da Lei accolti come da una Madre premurosa che vi affida al suo Figlio Gesù”. Queste le parole del vescovo di Biella Roberta Farinella, in occasione della 96° Adunata Nazionale.

E aggiunge: “E qui voglio ricordare le parole di quella semplice ma intensa preghiera dell'Alpino, che svela l’anima di chi ha imparato a guardare il cielo anche nei giorni più cupi. Di chi sa che la vetta si raggiunge non solo con le gambe, ma con la fede. Di chi non dimentica che ogni passo, anche nella fatica, se compiuto insieme ha più valore. In questa Eucaristia preghiamo per voi, per chi non è più tra noi, per i giovani che erediteranno questo spirito. Affidiamo a Maria e ai nostri Santi Patroni queste giornate di fraternità, perché siano vissute nella serenità, nell’amicizia e nella gioia dell’incontro”.