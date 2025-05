Adunata a Biella, ci siamo: tutto pronto per la sfilata, ci saranno 100mila Alpini

La 96° Adunata Nazionale è entrata nel vivo: questa mattina, 11 maggio, avrà inizio la grande sfilata che vedrà la presenza di circa 100mila Alpini (in servizio e in congedo), pronti ad attraversare le vie di Biella.

Il programma prevede l'ammassamento intorno alle 8, con gli onori alle massime autorità. L'inizio è previsto per le 9. Sul sito dell'Adunata Nazionale è a disposizione quello che dovrebbe essere a grandi linee l'ordine di sfilamento. Biella sarà alla fine della manifestazione per l'ideale passaggio di consegne con Genova, città dove si svolgerà la 97° edizione dell'Adunata. La consegna della stecca avrà luogo in via Lamarmora davanti alla tribuna delle autorità. Al seguente link l'ordine di sfilamento, gli orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni.

Infine ricordiamo che l'area pedonale alpina si estenderà così da consentire il pieno svolgimento della manifestazione e rimarrà attiva fino alle 23 di stasera, con divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata, in tutta l’area.