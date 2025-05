Da Oropa a Valdengo passando per Biella, in serata triplo intervento dei Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Triplo intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, 9 maggio. A Valdengo, è stato segnalato un incendio occorso ad un quadro elettrico. Sul posto anche i tecnici preposti per la messa in sicurezza.

A Oropa, invece, sono giunti per recuperare un drone, finito su un albero, durante un servizio fotografico. Infine, in via Pietro Micca, a Biella, una squadra è arrivata per una tegola pericolante presente sul tetto di un'abitazione.