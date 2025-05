Dal Comune di Rovetta, pietra di memoria per “Nuraghe Chervu”: sarà consegnata a Biella durante l’Adunata

Durante le commemorazioni del 25 Aprile 2025, a San Lorenzo e a Rovetta, in provincia di Bergamo, è stata presentata una nuova “pietra di memoria”, recante inciso il nome della località e il numero dei Caduti – ben cinquanta – che durante la Prima guerra mondiale offrirono la vita per la Patria. La pietra, simbolo del dolore condiviso e della memoria collettiva, verrà ora portata a Biella in occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, in programma dal 9 all’11 maggio.

Il significativo manufatto sarà consegnato sabato 10 maggio, in un momento ufficiale previsto dalle ore 11:30 alle 12:30 presso il Chiostro di San Sebastiano, in via Quintino Sella. A riceverlo saranno i militari della Brigata “Sassari”, presenti a Biella con una delegazione e con un importante allestimento museale curato dal Museo Storico della Brigata, proveniente dalla Caserma “Alberto La Marmora” di Sassari. L’esposizione documenta anche la storia e le battaglie comuni combattute da “Sassarini” e Alpini sul fronte orientale durante il primo conflitto mondiale, ponendo in rilievo i valori di coraggio, sacrificio e unità che hanno unito i reparti.

L’iniziativa è promossa dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” e dal Nucleo biellese dell’Associazione Nazionale Brigata “Sassari”, intitolato al capitano Emilio Lussu. L’evento si inserisce nel fitto programma dell’Adunata, che vedrà il Chiostro animarsi con ulteriori allestimenti curati dalle Associazioni d’Arma del territorio biellese, a testimonianza del forte legame tra la città e la memoria storica delle Forze Armate italiane.

Dopo la cerimonia, la pietra verrà trasferita nell’area monumentale di Nuraghe Chervu, dove andrà ad ampliare il lastricato di memoria composto da pietre provenienti da Comuni di tutta Italia. Un mosaico simbolico e reale che conserva i nomi e il sacrificio di quanti, attraverso le guerre, hanno contribuito a costruire l’Italia di oggi, unita nel ricordo e nella gratitudine.